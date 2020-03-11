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Совфед одобрил закон о штрафах за отказ инвалидам, пожилым и детям в доступе к услугам

Денежное взыскание составит от 30 до 500 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает штрафы за неоказание потребителю услуги из-за его состояния здоровья или возраста.

Штраф за такое административное правонарушение составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических. При этом уточняется, что за каждый конкретный случай к ответственности будут привлекать по отдельности.

Также отмечается, что административная ответственность не будет распространяться на те случаи, в которых какие-либо ограничения из-за возраста или состояния здоровья прописаны в законе.

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