Совфед одобрил закон о штрафах за отказ инвалидам, пожилым и детям в доступе к услугам

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает штрафы за неоказание потребителю услуги из-за его состояния здоровья или возраста.
Штраф за такое административное правонарушение составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических. При этом уточняется, что за каждый конкретный случай к ответственности будут привлекать по отдельности.
Также отмечается, что административная ответственность не будет распространяться на те случаи, в которых какие-либо ограничения из-за возраста или состояния здоровья прописаны в законе.
Иванова Анастасия