"Его сердце остановилось". У известного дизайнера умер новорождённый ребёнок

Уральский дизайнер Марина Голомаздина, которая стала известна благодаря бренду одежды, основанному вместе с сестрой Ириной, стала матерью в начале марта.

Несколько месяцев девушка радовала поклонников своими фотографиями, на которых демонстрировала округлившийся живот, и давала советы относительно беременности. Голомаздина и её супруг Роберт Нуретдинов планировали стать родителями в начале весны, поэтому все фанаты девушки с нетерпением ждали фотографий новорождённого ребёнка.

Однако в какой-то момент дизайнер замолчала, передают "Дни.ру". Обеспокоенные поклонники начали расспрашивать Голомаздину, и она поделилась с фанатами своим горем.

В социальной сети она опубликовала вместо фотографии чёрный квадрат и написала в подписи, что её ребёнок умер, не прожив и суток.

— Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось, — написала она.

При этом дизайнер отметила, что они с супругом не знают причин смерти малыша. Для выяснения этого была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут известны в течение месяца.