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Совфед одобрил закон об отмене экзамена по русскому языку для украинцев и белорусов

Благодаря этому они смогут получить гражданство в упрощённом порядке.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, будут признаны его носителями без собеседования. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации во время пленарного заседания 11 марта.

Согласно действующему порядку, иностранцы и лица без гражданства обретают статус носителей русского языка после соответствующего собеседования, которое проводит профильная комиссия. Благодаря этому статусу они могут получить гражданство РФ в упрощённом порядке.

Новый закон предусматривает возможность получения статуса в случае постоянного проживания самого заявителя или его родственников в РФ или на территории, входящей в состав Российской империи или СССР (в пределах госграницы страны). В том случае, если российский лидер подпишет закон, он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

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