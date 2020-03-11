Хоккейные ЦСКА и "Спартак" приостановили продажу билетов на матчи Кубка Гагарина

Московские хоккейные клубы ЦСКА и "Спартак" приостановили продажу билетов на матчи плей-офф Кубка Гагарина. Руководство армейского клуба заверило болельщиков, что волноваться по этому поводу не стоит, а билеты можно будет приобрести после внесения изменений в билетную программу.

— Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы "О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина — 2019/2020.

— Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено — не более 5000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесём изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды, — сказано в официальном обращении армейского клуба.

"Спартак" также приостановил продажу билетов на завтрашний шестой матч серии против "Динамо". В клубе эту информацию Лайфу подтвердили, уточнив, что окончательное решение по билетам будет принято по итогам совещания руководства КХЛ.

© Официальный сайт ХК "Спартак"

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавируса запретил проводить до 10 апреля любые массовые мероприятия, чья численность превышает пять тысяч человек.