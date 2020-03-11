Бой Емельяненко, шоу Загитовой и Медведевой, топ-матчи РПЛ. Что ещё парализует коронавирус?

Бой Емельяненко — Исмаилов (3 апреля, турнир АСА 107)

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым с нетерпением ждут многие болельщики ММА, но вот попасть смогут не все. Не только из-за предотвращения вспышки коронавируса, но и из-за подорожания билетов.

— В связи с указом Собянина лига ACA вынуждена ограничить количество зрительских мест на турнир ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве, и с 11 марта поднять цены на оставшиеся в продаже билеты, — говорится в заявлении лиги.

Шоу фигуристов

29 марта в "Мегаспорте" должно состояться ледовое шоу с участием сильнейших фигуристов страны, включая Алину Загитову, Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву, вундеркиндов Этери Тутберидзе и других наших звёзд. На сайте продажи билетов сообщается, что уже продано 89% билетов, планируется 14 тысяч зрителей.

Организаторы пока ничего не сообщили об изменениях, но, вероятнее всего, шоу будет или перенесено, или отменено.

Матчи РПЛ

Самая непонятная ситуация — в российском футболе. Кто пойдёт на стадион, если у "Спартака" и ЦСКА, по данным на начало сезона, уже продано более 15 000 и 7000 соответственно сезонных абонементов? Нужно учесть, что в 5000 входят и фанаты из команды гостей, а также журналисты, организаторы телевизионной трансляции, сотрудники стадиона, стюарды и т.д. В ближайшее время РФС и РПЛ вынесут своё решение.

— Мы будем выполнять указания правительства Москвы. Проведём соответствующую консультацию с РФС и примем решение. Не хотелось бы проведения игр при пустых трибунах. Футбол — для фанатов. Но здоровье всё-таки превыше всего, — приводит слова президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина Sport24.

— Мы исполняем указания власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой, — сообщает пресс-служба РФС.

Вот список матчей, которые пройдут в Москве до 10 апреля:

ЦСКА — "Уфа" (15 марта)

"Локомотив" — "Оренбург" (21 марта)

ЦСКА — "Зенит" (22 марта)

"Динамо" — ЦСКА (5 апреля)

"Спартак" — "Уфа" (5 апреля)

Футбольный ЦСКА уже приостановил продажу билетов на матчи с "Уфой" и "Зенитом".

Отметим, что в журналистской среде обсуждаются два варианта: полностью пустые трибуны, чтобы не было никому обидно, и перенос матчей в город соперника (но этот вариант накладывает на себя большие денежные траты).

Разгар Кубка Гагарина

В нашем хоккее сейчас самая жаркая пора — стадия плей-офф. Некоторые клубы уже приостановили продажу билетов на ближайшие матчи и ждут решения Континентальной хоккейной лиги.

— КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве. Формат проведения матчей плей-офф КХЛ будет обсуждён на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях лига сообщит дополнительно, — сообщает пресс-служба КХЛ.

В ближайшее время мы узнаем решение наших федераций и лиг в связи с указом Собянина.