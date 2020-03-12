Учительница сделала голое фото, показав, что представляет из себя беременность, когда ты больна раком

31-летняя Дженнифер Бибард была на втором триместре беременности, когда нащупала у себя в груди комок. Сначала врачи предположили, что это лишь забитый молочный проток, но реальность оказалась куда страшнее. Новообразование оказалось опухолью, которая за месяц увеличилась с двух до семи сантиметров. На 23-й неделе беременности девушке провели операцию по удалению молочной железы. Также пришлось убрать 22 лимфатических узла.

В то время я кормила грудью моего сына Луку, которому было два года, поэтому мой врач посчитал, что это заблокированный молочный проток. Но я была уверена, что это не так, и отказывалась уходить до тех пор, пока он не записал меня на биопсию Дженнифер Бибард

Фото © Twitter / SocialistVoice

Когда операции были позади, а впереди уже ждал курс химиотерапии, в своих соцсетях девушка опубликовала селфи. Это явно не лучшая фотография Дженнифер, однако она решила ей поделиться, несмотря ни на что. Так пациентка хотела показать, насколько тяжела жизнь женщин, столкнувшихся с онкологией.

Это было очень странно — обнаружить рак во время беременности. Теперь я считаю себя больше онкобольной, чем будущей мамой. <...> Я пытаюсь напомнить себе, что мир не встал на месте и жизнь — это что-то большее, чем рак Дженнифер Бибард

Фото © Twitter / SocialistVoice

Женщина счастлива, что обнаружила рак на ранних стадиях, ведь теперь у её ещё не рождённого сына намного больше шансов на здоровую и живую маму. Дженнифер уже четыре раза сходила на химиотерапию. Ещё 12 предстоит, когда её второй ребёнок появится на свет. Благодаря её вирусному посту люди со всего мира выразили ей поддержку и пожертвовали немного денег на лечение, а кто-то даже помогает семье вести хозяйство, пишет Metro.

Поддержка, которую оказали незнакомые мне люди, была просто феноменальной! А сейчас каждый день волонтёры по очереди готовят нам еду, чтобы после работы мы с моим сыном и мужем Самуилом могли проводить как можно больше времени вместе Дженнифер Бибард