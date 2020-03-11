В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов. В мире остался только один

На северо-востоке Кении на территории заказника Ишакбини Хирола браконьеры убили двух редчайших белых жирафов. Об этом пишет кенийская газета The Star.

Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идёт об уникальных животных Мохаммед Ахмедноор Глава заказника Ишакбини Хирола

Сейчас в заказнике остался в живых только один такой жираф.

Community members found two rare white giraffes in a skeletal state in Garissa County, Kenya, after poachers killed the mother and her calf, Ishaqbini Hirola Community Conservancy rangers confirmed this morning.https://t.co/u1gWSr54kG — CNN (@CNN) March 10, 2020

Впервые белоснежная самка жирафа из Кении попала в центр внимания в 2017 году, когда в СМИ были опубликованы её фото. Научные исследования показали, что речь идёт не об альбиносе, а об особой мутации — лейкизме. Она вызывает потерю пигментации наружного покрова и проявляется в образовании белых пятен. Лейкизм происходит в ходе эмбрионального развития организма.

Изменения в работе генов у кенийской самки жирафа привели к тому, что она стала полностью белой. Два года назад у неё появилось такое же белоснежное потомство — двое малышей. Кенийские учёные рассчитывали, что с разрастанием данной семьи появится новый вид. Но браконьеры убили самку и одного из её детёнышей.

Власти пока не нашли браконьеров. К расследованию подключились специалисты Кенийского общества дикой природы.

Белоснежные жирафы также появлялись в Танзании и Эфиопии, но и там они погибли от рук браконьеров. На сегодня в мире есть лишь один белый жираф, обитающий в кенийском заказнике Ишакбини Хирола.

За последние 30 лет в Африке популяция жирафов сократилась на 40%. По подсчётам Международного союза охраны природы, их численность уменьшилась с 155 тысяч в 1985 году до 97 тысяч в 2015-м. Их мясо употребляется в пищу в ряде стран, а шкуры идут на экспорт.