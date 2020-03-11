Инцидент произошёл в бильярдном клубе в городе Баргойде, Уэльс. Иветта Смит готовилась закрывать кассу, когда в помещение ворвался мужчина в маске, пишет Media Wales. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как грабитель угрожает напуганной барменше оружием и она, разрыдавшись, закрывает лицо руками.

Девушка думала, что вот-вот расстанется с жизнью, но вдруг поняла, что голос преступника кажется ей знакомым. Она назвала парня по имени, спросив, зачем он на неё напал. И тогда грабитель снял маску и обнял свою жертву, стараясь успокоить и утешить.

Фото © Facebook / Luke Jones

Горе-вором оказался член клуба Люк Джонс, который иногда помогал Иветте с работой. Парень попытался всё выдать за шутку, признавшись, что пистолет пневматический. Но когда "юморист" предстал перед судом, он заявил, что действительно хотел украсть деньги, чтобы купить наркотики. Британец страдал от героиновой зависимости. Теперь ему придётся провести несколько лет в тюрьме.