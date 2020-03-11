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Организаторы боя Емельяненко — Исмаилов после указа Собянина ограничили число билетов, но вдвое подняли цену на них

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице России вплоть до десятого апреля запрещены к проведению массовые мероприятия с числом присутствующих более 5000 человек. Под запрет проведения попадает и турнир промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (АСА), запланированный на третье апреля на "ВТБ-арене".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В рамках главного события турнира АСА 107 зрители должны будут увидеть долгожданный поединок между популярным бойцом-блогером Магомедом Исмаиловым и легендарным Александром Емельяненко.

По данным Лайфа, количество билетов, запланированных к реализации изначально, превышало 11 000 и коммерческий успех предстоящего шоу должен был как минимум повторить ноябрьский ивент, в котором по правилам бокса провели поединок всё тот же Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Руководство АСА приняло решение не переносить долгожданный ивент в другой город или на более позднюю дату.

Чеченский промоушен принял решение сократить количество реализуемых билетов до требуемых властями Москвы 5000 и поднять их стоимость вдвое. С сегодняшнего дня цена самого дешёвого билета составляет 3400 рублей, а самого дорогого — 70 000. Ранее стоимость самого демократичного билета составляла 1500 рублей.

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