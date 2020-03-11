Организаторы боя Емельяненко — Исмаилов после указа Собянина ограничили число билетов, но вдвое подняли цену на них

По данным Лайфа, количество билетов, запланированных к реализации изначально, превышало 11 000 и коммерческий успех предстоящего шоу должен был как минимум повторить ноябрьский ивент, в котором по правилам бокса провели поединок всё тот же Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Руководство АСА приняло решение не переносить долгожданный ивент в другой город или на более позднюю дату.