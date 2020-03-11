На Кубани маленький мальчик отравился жидкостью от колорадских жуков

В Краснодарском крае маленький ребёнок отравился жидкостью от колорадских жуков и попал в реанимацию. Об этом Лайфу сообщили источники в экстренных службах.

Пятилетний Рома Ш. из станицы Канеловской накануне вечером выпил средство от колорадских жуков "Торнадо". Его сначала доставили в реанимацию больницы Староминского района, где мальчика сразу подключили к аппарату ИВЛ. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, без сознания, у него были судороги.

Уже сегодня около часа ночи его на реанимобиле доставили в реанимацию краевой больницы в Краснодаре. Подробности инцидента выясняются.