Инъекция от коронавируса. Поможет ли простая прививка от гриппа?

Китайский коронавирус 2019-nCoV и вирус гриппа имеют схожие симптомы. Более того, они относятся к одному типу пневмотропных вирусов, которые в первую очередь характеризуются воспалением органов дыхания. Именно поэтому в обществе появилось мнение, что от новой эпидемии сможет спасти прививка от гриппа (или как минимум облегчить симптомы заболевания). Доктор медицинских наук, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев поспешил развеять этот миф.

— Прививка от гриппа ни в коем случае не поможет при лечении коронавируса, ведь это совершенно разные вещи, — отметил Виктор Абрамович. — Это то же самое, что привиться против гриппа и ждать выздоровления от оспы. Да, согласен, что и грипп, и коронавирус относятся в пневмотропным вирусам, но у них совершенно разные возбудители.

По словам вирусолога, при вакцинации от гриппа будут сформированы антитела, но они не нейтрализуют чужой вирус. Доктор медицинских наук напомнил, что сейчас учёные всего мира пытаются создать вакцину от коронавируса, но пока безуспешно. В лучшем случае это удастся сделать в 2021 году.

— Ситуация с созданием вакцины от коронавируса всё ещё висит в воздухе. Это непростая задача, — комментирует учёный.

В качестве мер профилактики врачи советуют часто мыть руки и по возможности избегать мест массового скопления людей.