Билли Айлиш разделась во время концерта, показав хейтерам, что она прячет под мешковатой одеждой

Исполнительница хита Bad Guy также известна своим уникальным стилем в одежде. Девушку невозможно встретить в обтягивающих вещах. Даже на красных дорожках звезда появляется в мешковатых худи и футболках. Своё решение она всегда объясняла тем, что так она не даёт возможности людям обсуждать её тело. Но вместо этого её внешность, наоборот, чаще становится предметом споров в Сети. Айлиш взяла вопрос под контроль и ответила всем комментаторам в видеоинтерлюдии своего нового мирового турне.

Видео © Twitter / ILOMIL0S

Некоторые люди ненавидят то, как я одеваюсь. Некоторые хвалят меня за это. Кто-то упоминает мой стиль, чтобы опозорить других, а другие — чтобы опозорить меня. Но я чувствую, что ты смотришь всегда. И ничто из того, что я делаю, не остаётся незамеченным Билли Айлиш

Кадры интерлюдии провокационные — на них Билли снимает с себя футболку, выставляя на всеобщее обозрение то, что всегда так интересовало общественность. Но закадровый голос продолжал рассказывать, как излишнее внимание к телу Айлиш на неё повлияло. Девушка призналась, что теперь она просто не может следить за каждым вздохом и возгласом хейтеров, ведь они вводят её в ступор.

Вы хотите, чтобы я стала меньше? Слабее? Мягче? Выше? Вы хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А грудь? Неужели для вас я — это только мой живот и бедра? Тело, с которым я родилась, разве этого вы хотели? Билли Айлиш

Фото © Twitter / 11hr11min

В финале вдохновляющей интерлюдии Билли критикует людей, которые "судят о людях по их размеру одежды", как бы спрашивая их, "Я что-то значу — только в вашем восприятии? Или думать о вашем мнении обо мне — не входит в мои обязанности?", пишет Unilad.