"Мы тут власть". Почему псевдооппозиция боится конституции

В обществе на поправки к конституции отреагировали по-разному. Напомню, 11 марта Госдума в третьем и финальном чтении приняла закон о поправках в конституцию, список которых окончательно был определён за сутки до этого — 10 марта, в ходе второго чтения. Именно этот пакет и будет вынесен на всенародное голосование, которое состоится 22 апреля. Большая часть общества приняла их к сведению.

Однако несистемная российская псевдооппозиция (ибо сложно назвать "оппозицией" силы, которые выступают против любых решений действующей власти) вышла на эмоциональные пикеты в Москве, Питере, Владимире, Челябинске и других городах. Часть протестующих митингует под лозунгом "защиты конституции", другая же часть прямо критикует отдельные поправки — например, обнуление президентских сроков (с юридической точки зрения вполне естественная вещь при перераспределении полномочий внутри ветвей власти), называя это "узурпацией власти" и призывая "остановить Путина".

Они грозят массовыми акциями протеста, но в то же время признают, что сейчас их крайне мало. Например, у памятника князю Владимиру в Москве собралось, по данным самих участников, около 50 человек. И полиция ведёт себя спокойно — никто не ограничивает право людей на акции протеста до тех пор, пока они проходят в рамках закона и без насилия. Мы живём в свободной стране, и отечественная псевдооппозиция имеет полное право выходить с плакатами и транспарантами — вот только непонятно — зачем?

Так какой смысл защищать "конституцию страны", когда на неё никто не покушается? Или они считают, что её, Конституцию России, нужно защищать от народа России? Ведь именно народ России, а не стайка последователей Навального и секта городских нигилистов, является тут властью, и именно народ на общероссийском голосовании решит, нужно ли вносить в действующую Конституцию поправки. Президент чётко заявил, что если люди проголосуют против, то никаких поправок не будет.

О какой узурпации власти Путиным идёт речь, когда, опять же, не Госсовет, как предлагал Жириновский, и не кучка городской элитки, как мечтали бы навальнята, будут выбирать нового главу государства? Его будет выбирать весь народ Российской Федерации — и если он захочет, то выберет Путина. Но и то лишь при условии, если Путин сам захочет пойти на выборы — ведь, по идее, пункт об обнулении сроков был введён не для того, чтобы действующий президент получил право баллотироваться на пятый срок. Путин, если страна не рухнет в какой-нибудь серьёзный политико-экономический кризис, не будет переизбираться в 2024 году (иначе какой смысл было отказываться от суперпрезидентской республики?), однако объявит он об этом лишь ближе к 2024 году, дабы элиты не воспринимали его как хромую утку и не начали сейчас самоубийственную для государства борьбу за власть. Борьбу, которую лидеры отечественной псевдооппозиции хотят использовать для укрепления своих позиций — в ущерб интересам государства. Возможно, даже попытаться узурпировать власть через планируемый ими Майдан.

К сожалению, снова возникает ощущение, что отечественной псевдооппозиции неведомы понятия закона, демократии и либерализма. Хуже того, она боится участвовать в демократических электоральных процессах. Ведь если бы наши псевдооппозиционеры были бы настоящей оппозицией, они поступали бы совершенно по-другому. Вместо выкрикивания бессмысленных лозунгов и радикализации протеста они сосредоточили бы все усилия на ожидаемом в апреле референдуме. Ни для кого не секрет, что целый ряд экспертов и активистов (причём не только оппозиционных) жаловался на то, что они не понимают смысла поправок.

Сейчас же, после третьего чтения, появилась ясность. Люди голосуют, во-первых, за усиление законодательной ветви власти и — за счёт передачи полномочий — воспитание у думцев и сенаторов ответственности за свои поступки. Во-вторых, они голосуют за сохранение стабильности транзита в виде возможности президента Путина остаться на пятый срок. Наконец, в-третьих, они голосуют за кодификацию в конституции традиционных ценностей, того же определения семьи как союза мужчины и женщины.

Поправки на референдуме будут приниматься пакетом, и в них есть ряд моментов, с которыми не согласны даже сторонники действующей власти. Например, депутаты — вопреки пожеланию президента — отказались внести туда запрет высшим чиновникам иметь собственность за рубежом, но в то же время проигнорировали позицию Путина, внесли пункт об отмене ограничения на президентские сроки. Если бы в нашей стране была бы нормальная оппозиция, она запустила бы ответственную информационную кампанию по критике этих пунктов и попыталась бы убедить электорат проголосовать против всего пакета.

К сожалению, пока что такой кампании не наблюдается. Вместо этого "хомячки" предлагают своим сторонникам "не легитимировать узурпацию власти" и вообще не ходить на референдум. Забывая о том, что гражданин — если он, конечно, является именно гражданином, а не обитателем, — обязан ходить на такие важнейшие голосования и своим голосом поучаствовать в итоговом решении. Возможно, впрочем, они ни о чём не забывают, а просто этого не знают, поскольку большая часть из них в нашей стране является именно обитателями. Собственно, именно поэтому российская несистемная псевдооппозиция и не поддерживается большей частью населения страны.