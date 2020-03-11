Легенда возвращается в ММА. Русский друг Конора Макгрегора выступит в Польше

На одном из ближайших ивентов популярного польского промоушена KSW Русский Молот встретится с местным бойцом Марчином Вросеком (14-6-0) по прозвищу Польский Зомби.

Несмотря на отсутствие в клетке смешанных единоборств с 2018 года, Артём всё же не выпадал со спортивных радаров, найдя себя в новой бойцовской организации Bare Knuckle FC. В поединках по правилам бокса на голых кулаках Лобов провёл три успешных боя, в ходе которых дважды зрелищно деклассировал Джейсона Найта и одолел экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Выступления россиянина в Bare Knuckle FC перезагрузили карьеру Легенды, сделав бойца достаточно статусным и медийным.

От Артёма ждали продолжения кровавой феерии в эпатажном промоушене, но неожиданно Лобов принял решение выступить в топовой польской организации KSW. По информации Лайфа, контракт бойца позволяет ему выступать по правилам ММА, а это значит, что речи об уходе Русского Молота из Bare Knuckle FC нет.

Крайний поединок по правилам смешанных единоборств 33-летний Лобов провёл в октябре 2018 года, в котором проиграл решением Майклу Джонсону. Это поражение стало третьим подряд в карьере проживающего в Ирландии бойца и стоило ему места в UFC. Всего же на профессиональной арене ММА Артём провёл 30 поединков, в 15 из которых проиграл, и ещё один бой был признан несостоявшимся.

Соперником Легенды в Польше станет ветеран KSW Марчин Вросек, проигравший крайний поединок за звание чемпиона организации Норману Парку. В 2015 году Польский Зомби был близок к заключению контракта с UFC, но поражение в финале реалити-шоу The Ultimate Fighter Джулиану Эрозе лишило восточноевропейского бойца такой возможности и вынудило остаться в родной Польше.

В случае победы над местным любимцем Лобов сможет получить статус звезды в этой стране и гарантию больших даже по меркам UFC гонораров. Что для 33-летнего бойца, находящегося на закате своей карьеры, является сейчас главным стимулом. Вряд ли мы ещё увидим Артёма в ведущем мировом промоушене, а с ним и ожидаемый многими в России поединок против чеченца Зубайры Тухугова. Но кто сказал, что это должно произойти непременно в UFC? Соседняя Польша тоже сойдёт!