Война с ГИБДД. Как оспорить штрафы за нарушения правил движения

Год от года штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожной разметки становятся больше. В некоторых случаях нарушение неочевидно, а в других — оборудование может работать с перебоями.

Оно само

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Прежде всего важно понять, что большая часть нарушений действительно совершается водителем неосознанно. Невнимательность на дороге провоцирует не только на превышение скорости, но и на другие грубые нарушения. В 2019 году ГИБДД выписала 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму 106,5 миллиарда рублей. 80 процентов от общего числа постановлений удалось оформить благодаря дорожным камерам, установленным на разных участках дороги. И тут важно пояснить, что нештрафуемый порог часто воспринимается водителями как разрешение на нарушение. Прелесть в том, что скорость в 78 километров в час при разрешённых 60 камера не фиксирует как нарушение. А вот порог между 79 и 80 километрами в час — добро пожаловать в клуб 500-рублёвых протоколов.

Оспорить это постановление почти невозможно. Суть в том, что "пороговая" погрешность между 79 и 80 километрами в час почти не отслеживается. Если электронный датчик камеры замечает малейшее, хоть и кратковременное отклонение от скоростного режима — бум! И через неделю почтой приходит письмо счастья. Никакие споры и разборы с АМПП и ГИБДД к положительному решению в пользу водителя не приведут, и даже в суде высшей инстанции водителю откажут в просьбе аннулировать штраф.

Кстати, нередки случаи, когда водителям приходят "штрафы" от мошенников. Там может быть и фотография автомобиля, и время, и место нарушения, а вот в реквизитах будет указана не ГИБДД, а какое-нибудь малоизвестное ООО либо вообще физическое лицо. Большинство водителей оплачивает такие штрафы, просто не глядя, хотя деньги на самом деле уходят мошенникам.

Дорожная магия

Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Правда, бывает так, что штрафы приходят водителям из-за сбоев в оборудовании. К примеру, знаменитые "штрафы за тень" на сплошной линии или штраф на автомобиль, который находится на эвакуаторе, не такая уж и редкость для ГИБДД. Но есть случаи, когда ГИБДД выписывает постановления по ошибке или сами протоколы оформляются системой с грубыми нарушениями. Например, не стоит сразу оплачивать постановления, в которых нет фотографий с нарушением. Если речь идёт о парковке, то в этом случае можно обратиться с жалобой через онлайн-приёмную в ГКУ "АМПП" или другую структуру, которая производит и устанавливает камеры по заказу ГИБДД и занимается инспекцией парковочного пространства. В том случае, если фотография с нарушением не сохранилась, можно писать досудебную претензию уже в ГИБДД с просьбой аннулировать штраф. Если этих аргументов недостаточно, то можно посетить и суд. Без доказательств нарушения никто не имеет права выписывать водителю протокол.

Если штраф пришёл по почте за превышение скорости, то необходимо чётко соблюдать сроки. "Скоростные" нарушения разрешают обжаловать в течение десяти дней с момента получения постановления. Обжаловать штраф можно на официальном сайте ГИБДД. Достаточно выбрать территориальный орган, в котором зарегистрирован автомобиль, и направить официальное письмо как по электронной, так и обычной почтой. Есть и другой, более удобный вариант — обжаловать штраф через "Госуслуги". Для того чтобы обжаловать конкретное постановление, нужно зайти в оформленные постановления через приложение "Госуслуги", пролистать вниз и нажать вкладку "обжаловать штраф". Уже внутри вкладки можно выбрать причину, по которой было совершено нарушение: не видно разметку, не видно знак или отсутствует и то и другое. С вероятностью в 95 процентов постановление отменят после проверки дорожного знака.

В ряде случаев, когда речь идёт о грубом нарушении, например пересечении сплошной линии или развороте в неположенном месте, придётся удостоить ГИБДД своим визитом. Электронной жалобы через "Госуслуги" для отмены протокола может оказаться недостаточно, и сотрудники полиции могут попросить написать письменное заявление с указанием даты, времени совершения нарушения, а также письменным пояснением водителя об обстоятельствах, которые могли к этому привести. Могут помочь даже камеры видеонаблюдения с соседнего дома, если на них будет видно, что никакого нарушения не было. Правда, в жалобе на ГИБДД часто отказывают. Примерно девять из десяти обращений оставляют без движения. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы идти разбираться в суд.

Отказ от диалога

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Нужно смириться с тем, что, вероятнее всего, ГИБДД оставит постановление в силе. Если это произошло, а уверенность в собственной правоте всё равно осталась, то следующий шаг в процедуре — обращение в районный суд на том участке, где было зафиксировано нарушение. Документы для обращения при этом остаются точно такими же — само постановление, жалоба с подписью, фото- или видеоматериалы, пояснительная записка. Однако в районном суде представитель ГИБДД может настоять на неправильности оформления жалобы, а судья его, вероятнее всего, поддержит. Неправильно оформленные документы всегда отнимают много времени и сил. Даже если решение вынесено не в вашу пользу, то отчаиваться не стоит. Можно подать жалобу на решение районного суда в суд города, а если суд города примет такое же решение, то можно идти в областной суд.

Важно понимать, что обжаловать штраф за неделю практически невозможно. Как правило, на споры с ГИБДД уходит до полугода, а возмещение морального вреда и судебных расходов рассчитывают по минимальному уровню, поэтому получить миллионную компенсацию с полицейских и оператора камер за ошибку почти невозможно. В любом случае, сразу бросаться на оплату штрафов нет никакого смысла, сперва постановление нужно внимательно изучить. На оплату штрафа с 50-процентной скидкой у водителя есть 20 дней. Однако если нет желания (даже по ошибке) числиться в списке нарушителей, то постановление можно сначала оплатить, а потом уже спорить. Деньги за оплаченный даже без учёта скидки протокол ГИБДД вернёт автоматически, как только суд отменит незаконный и неправильный штраф с камеры.