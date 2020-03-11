Замужняя девушка придумала, как отбить у назойливых парней желание приставать, используя фото груди

Девушка рассказала, что получает от незнакомцев до 50 сообщений в неделю. Парни присылают ей неприличные фото и просят такие же в ответ, пишет The Sun. А когда Дженнифер отказывает навязчивым ухажерам, те начинают её оскорблять.

Фото © Facebook / Jenni Vs Creepy Inbox Guys

Однако британка решила, что не будет это терпеть. И вместо того, чтобы просто заблокировать обидчиков, она поступила хитрее. На очередную просьбу прислать голое фото Дженнифер ответила снимком пышной груди в бюстгальтере. Однако радоваться парню совсем не стоило. Ведь на самом деле девушка отправила ухажеру снимок мужских ягодиц, замаскированных под бюст.

Фото © Facebook/Jenni Vs Creepy Inbox Guys

Кроме того, Дженнифер создала группу в соцсети "Фейсбук", где выкладывает переписки с самыми грубыми собеседниками, чтобы их проучить. По словам британки, так она хочет обезопасить других девушек от подобного опыта.

Фото © Instagram / palinski

Идея энтузиастки настолько понравилась пользовательницам, что они взяли её на заметку. Телеведущая и модель Палина Рожинская даже устроила профессиональную съёмку в студии, чтобы сделать фото фейковой груди. Позирующий мужчина надел красное платье с вырезом на самом пикантном месте. Туда же для большей схожести добавили локоны и украшения — и оружие от домогательств в соцсетях готово.