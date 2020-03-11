Что нам штраф, что "чужой", когда донат всегда со мной? Почему ФБК продолжает игнорировать закон

"Собственное СМИ Фонда борьбы с коррупцией" — именно так позиционирует себя портал "Левиафан". До недавнего времени он действительно был официально зарегистрирован как средство массовой информации. Но в ноябре 2017-го Роскомнадзор лишил по решению суда "Левиафан" свидетельства о регистрации. Правда, прекращать свою информационную деятельность сторонники Навального не перестали.

На сайте продолжают выходить материалы. И даже есть информация о проекте. Правда, там ни слова о том, что этот самый "Левиафан" является продуктом иностранного агента. Об этом авторы своим читателям решили не сообщать. А ведь по закону за это грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей. И создателям портала об этом доподлинно известно. Ведь 5 марта Симоновский суд Москвы уже штрафовал ФБК за отсутствие маркировки о статусе иноагента в его аккаунтах в "Инстаграме" и "Ютубе".