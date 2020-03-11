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Что нам штраф, что "чужой", когда донат всегда со мной? Почему ФБК продолжает игнорировать закон

Закон суров, но он закон. Видимо, для так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) это утверждение побоку. Несмотря на решение суда, сторонники Алексея Навального не исполняют закон и снова напрашиваются на штраф.

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Фото © Facebook / Фонд борьбы с коррупцией ФБК

"Собственное СМИ Фонда борьбы с коррупцией" — именно так позиционирует себя портал "Левиафан". До недавнего времени он действительно был официально зарегистрирован как средство массовой информации. Но в ноябре 2017-го Роскомнадзор лишил по решению суда "Левиафан" свидетельства о регистрации. Правда, прекращать свою информационную деятельность сторонники Навального не перестали.

Скриншот © "Левиафан"

На сайте продолжают выходить материалы. И даже есть информация о проекте. Правда, там ни слова о том, что этот самый "Левиафан" является продуктом иностранного агента. Об этом авторы своим читателям решили не сообщать. А ведь по закону за это грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей. И создателям портала об этом доподлинно известно. Ведь 5 марта Симоновский суд Москвы уже штрафовал ФБК за отсутствие маркировки о статусе иноагента в его аккаунтах в "Инстаграме" и "Ютубе".

Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием сети Интернет, без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей

КоАП РФ Статья 19.34. Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Зато не забыли сторонники Навального указать на портале "Левиафан" данные о своих счетах, куда ждут денежки в виде пожертвований. Конечно, зачем бояться штрафов, когда верные поклонники всё оплатят?

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