Лайф публикует первые фото с места ЧП в воинской части в подмосковных Луховицах

Лайф публикует фото с места взрыва в воинской части в посёлке Луховицы Московской области. В результате ЧП пострадали четверо военнослужащих.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
По данным источника Лайфа, один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения. Все четверо находятся на операции.
Фото © LIFE
Список пострадавших:
Карамашев Е., 1999 г.р.;
Насибян А., 2000 г.р.;
Тихонов В., 1994 г.р.;
Игумнов И., 2000 г.р.
Фото © LIFE
Напомним, по предварительным данным, взрыв произошёл на складах, сдетонировать мог баллон с кислородом.
Вишнякова Александра