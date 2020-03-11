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Лайф публикует первые фото с места ЧП в воинской части в подмосковных Луховицах

В результате взрыва на складе пострадало четыре человека.

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Фото © LIFE

Лайф публикует фото с места взрыва в воинской части в посёлке Луховицы Московской области. В результате ЧП пострадали четверо военнослужащих.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным источника Лайфа, один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения. Все четверо находятся на операции.

Фото © LIFE

Список пострадавших:

Карамашев Е., 1999 г.р.;

Насибян А., 2000 г.р.;

Тихонов В., 1994 г.р.;

Игумнов И., 2000 г.р.

Фото © LIFE

Напомним, по предварительным данным, взрыв произошёл на складах, сдетонировать мог баллон с кислородом.

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