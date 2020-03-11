Лайф публикует первые фото с места ЧП в воинской части в подмосковных Луховицах

Лайф публикует фото с места взрыва в воинской части в посёлке Луховицы Московской области. В результате ЧП пострадали четверо военнослужащих.

По данным источника Лайфа, один из пострадавших госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения. Все четверо находятся на операции.