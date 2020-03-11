Из-за коронавируса на Украине вводят общенациональный карантин

На Украине в связи с распространением коронавируса с 12 марта вводят общенациональный карантин. Он продлится три недели. Об этом в своём фейсбуке сообщила депутат Рады Виктория Сюмар.

Введение карантина предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий численностью более 200 человек, ограничение авиасообщения с рядом стран, а также закрытие большей части КПП — 170 из 219.

— Правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты. На наш вопрос о наличии масок министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук, — добавила нардеп.

На Украине пока подтверждён один случай заболевания CoViD-2019, один образец анализов ещё находится на исследовании, 41 получил отрицательный результат.