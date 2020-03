Учёные призвали поставить офисных работников на колени

Американские учёные нашли решение глобальной проблемы сидячей работы, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что исследователи из Университета Южной Калифорнии понаблюдали за поведением охотников и собирателей из племени хадза в Танзании. Специалисты обратили внимание, что это сообщество тоже ведёт малоактивный образ жизни — его представители по девять-десять часов в день проводят сидя. Тем не менее они не страдают от тех проблем со здоровьем, с которыми сталкивается сидящий в офисах "цивилизованный" мир. К примеру, у этих людей крайне редко бывают болезни сердца или ожирение.