Кричала от боли, врачи сочли сумасшедшей. На Урале женщина умерла в больничном коридоре

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В Екатеринбурге кричавшую от боли пациентку вывезли на кровати в коридор, чтобы она не мешала больным. Там же, возле туалета, она и умерла на руках у мужа Андрея, просившего врачей оказать ей помощь. Лайф попытался разобраться в случившемся.

По словам Андрея, его 30-летней жене Надежде стало плохо 7 марта. В этом месяце она должна была отметить свой день рождения. Приехавшая бригада скорой помощи не стала увозить её в больницу, несмотря на рвоту, и ограничилась выпиской ряда лекарств. На следующий день женщине стало хуже, и её всё-таки госпитализировали. В понедельник её состояние начало улучшаться, однако во вторник всё резко изменилось.

— Когда я ей позвонил, она просто не ответила. Медсестра сказала, что она в коридоре... Я бегом туда приехал, увидел, что она в коматозном состоянии. Подошёл к врачам, спрашиваю, что с ней. Все руками разводят, говорят, что она сумасшедшая, кричала, — вспоминает екатеринбуржец.

Мужчина утверждает, что пробыл в больнице три часа и супруга умерла на его руках, пока он просил врачей о помощи. Позже к нему подошёл один из сотрудников медучреждения и констатировал смерть. Андрей утверждает, что Надежда последние мгновения доживала в коридоре возле туалета с уткой под кроватью. Он убеждён, что потерял самого близкого человека из-за халатности медиков. По его словам, лечащий врач сначала сказал, что женщину вывезли из-за криков, а день спустя начал убеждать овдовевшего в том, что так её было удобнее лечить.

Замглавврача по медицинской части МАУ "ЦКБ № 20" Юрий Истомин заявил, что у его коллег не было причин полагать, что женщина может скончаться. При этом он отметил, что помещение пациентов в коридор не считается нормальной практикой, однако в исключительных случаях это допустимо.

— Смерть была внезапной... Из-за чего, мы можем пока только предполагать, потому что патолого-анатомическое вскрытие у нас не производилось. Труп пациентки направлен на судебно-медицинскую экспертизу, — уточнил он.

В прокуратуре Чкаловского района Екатеринбурга Лайф заверили, что проводят проверку по факту произошедшего инцидента и намерены дать оценку выбранной врачами тактики лечения. В ведомстве также призвали не делать преждевременных выводов.

Ранее Лайф уже писал об Андрее. В январе 2020 года он выиграл автомобиль и решил подарить его детскому дому, в котором вырос вместе с женой.

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