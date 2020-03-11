Валютные качели раскачиваются. Появились новые риски для сбережений

Уже с середины этой недели ситуация на валютном рынке стала меняться. Если в понедельник доллар взлетел до 75 рублей, а евро — к 86, то уже в среду американская валюта дешевела до 71, а европейская — до 81. Впрочем, говорить о какой-либо стабильности пока рано. Валютные качели раскачиваются, и колебания курса рубля могут быть очень ощутимыми даже в течение одного дня. Как в таких условиях сохранить накопления, из каких активов выводить деньги, а куда вкладывать? И что делать тем, кто не успел купить валюту по низкой цене?

Как уже стало понятно на этой неделе, после резкого скачка доллара и евро на валютном рынке началась коррекция. В такой ситуации те, кто бросился скупать валюту по пиковым ценам, неминуемо несут потери. В то же время и оставлять деньги в рублях небезопасно.

— Колебания курса валют не ставят под угрозу безопасность места хранения, — говорит директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. — Другой момент, что рублёвые активы девальвируются прямо пропорционально снижению курса рубля. И тут встаёт вопрос о правильном составлении портфеля сбережений. Нельзя хранить все сбережения в одной валюте и в одном продукте, как, например, депозит. Сейчас вообще стало экономически невыгодно хранить деньги на депозите в банке. Безусловно, он должен быть, но не на все сбережения.

При этом Вячеслав Абрамов считает, что сейчас, когда фондовый рынок сильно просел, наоборот, появляются интересные возможности для вложений. Тем, кто не успел купить доллары, можно присмотреться к акциям золотодобывающих компаний. С учётом сильного снижения цен на нефть можно присмотреться и к акциям нефтяных компаний.

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— Делать вложения сейчас в условиях паники — занятие для профессионалов, потому что, с одной стороны, подешевевшие активы могут обеспечить большую выгоду, но могут и подешеветь ещё, — предупреждает создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. — В таких ситуациях рекомендуется занять выжидающую позицию и лучше не делать значительных вложений. Как только экономика начнёт восстанавливаться — тогда наступит золотое время для инвесторов. Если вы сохраните свободные деньги к этому времени — сможете заработать.

В целом же опыт кризисов на протяжении последних 30 лет показал россиянам, что держать долгосрочные накопления только в национальной валюте — не самый рациональный шаг. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Девальвация рубля, рост инфляции и угроза финансово-экономического кризиса — всё это факторы, которые не позволяют держать все накопления в отечественной валюте. Снижение спроса на сырьевые товары и энергоносители во всём мире для сырьевой экономики России не несёт ничего положительного. Поэтому аналитик рекомендует разделить накопления: часть хранить в рублях (на текущие расходы), часть — в разных иностранных валютах, часть — в монетах из драгметалла низкого номинала.

Артём Деев тоже предупреждает, что гнаться за сверхприбылью в текущей ситуации — большой риск: нестабильность рынков может обрушить в любой момент любые акции. А если Центральный банк России будет вынужден для поддержания стабильности рубля повысить ключевую ставку, это может повлиять и на условия хранения средств на депозитах (ставки могут вырасти). В такой ситуации Артём Деев считает, что имеет смысл сделать вклад в банке — в долларах.

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