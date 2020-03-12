Вы старый, если покупаете ноутбук на Windows в 2020 году. 4 причины взять планшет

Ноутбук на Windows считается безальтернативным вариантом при выборе бюджетного устройства для работы. Правда, девайсы на этой операционной системе крайне ненадежны - в них слишком часто обнаруживаются баги. Пора признать: Windows - нишевая платформа, а не выбор по умолчанию. Если вам нужно недорогое устройство, присмотритесь к другим аппаратам. По следующим причинам.

В Windows слишком много багов, и они очень неприятны

Windows — бесспорно лидер среди операционных систем по количеству багов. Каждое крупное обновление сопровождается большим количеством ошибок, которые выводят компьютер из строя или уничтожают файлы.

Последний такой случай был в феврале этого года. Пользователи заметили, что после установки обновления KB4532693 с рабочего стола безвозвратно пропадают файлы. Microsoft признала наличие бага и остановила выкат обновления. А файлы можно восстановить, только если у вас есть резервная копия компьютера.

Это не первый случай, когда пользователи массово страдают от ошибок в обновлениях Windows. Самый ад случился в октябре 2018 года. Компания представила Windows 10 October 2018 Update с приложением "Ваш телефон" и другими фишками. Но пользователям запомнились не они, а чудовищные ошибки системы. Обновив ее, они также заметили пропажу файлов из папок "Изображения", "Загрузки", "Документы" и "Музыка".

Фото © Shutterstock

Microsoft также остановила выход того обновления и оперативно презентовала другое, но там появились новые ошибки. У некоторых пользователей появился "синий экран смерти" (BSOD), и для восстановления компьютера им приходилось "сносить" систему целиком.

Подобные истории повторяются по кругу, и проблема никогда не решится. Windows обречена на слабую оптимизацию, большое количество багов и уязвимостей. Беда в том, что у компьютеров на ней возможных вариаций железа — сотни, а то и тысячи, тогда как у macOS — около десятка. Поэтому оптимизировать софт под каждую модель на Windows сложнее, и шанс возникновения сбоя выше.

Ноутбук на Windows обновляется, когда считает нужным, а не когда удобно вам

Начиная с April 2018 Update, на Windows 10 принудительно устанавливаются все обновления. Это сделано для безопасности пользователя — в операционной системе стабильно находят критические уязвимости. Но это же приносит неудобства.

Фото © Shutterstock

Если операционной системе доступен апдейт, выключить компьютер просто так не получится, придётся сначала установить обновление. А это минуты или целых полчаса включенного экрана — особенно неприятно перед сном. Кроме того, ноутбук может произвольно запустить процесс обновления в спящем режиме. Закрыли ноутбук, не выключая, открыли, а он обновляется.

На Windows трудно подключить беспроводные наушники

Беспроводные наушники стремительно набирают популярность в России и по всему миру. Странно, но Microsoft не приняла вызов времени и не оптимизировали операционную систему под запросы пользователей — процесс их подключения к компьютеру на Windows вызывает проблемы.

При поиске устройств по Bluetooth компьютер может не отобразить название гарнитуры и выдать ее цифрами. Кроме того, система не отображает иконки аксессуаров, и пользователю сложно ориентироваться. Возможно, у вас это не вызывает проблем, но скорее всего, вы просто привыкли. Достаточно посмотреть как это реализовано на macOS, и вы не захотите возвращаться.

У ноутбуков появились альтернативы на iOS и Android. Они современнее и универсальнее

Среди электроники есть ряд альтернатив Windows, если вы берете компьютер не для профессиональных задач. Если при выборе флагмана есть неоспоримый аргумент в виде ассортимента профессионального программного обеспечения и мощности, то в случае с бюджетным гаджетом аргументов в его пользу нет. В качестве альтернативы им есть ChromeBook, а с недавнего время это Android-планшеты.

Фото © Shutterstock

Планшет может полностью заменить бюджетный ноутбук и даже предложить расширенный набор возможностей. Фоторедакторы, видео-, текстовые — софт для базовых задач доступен и планшетам. Для набора текста предусмотрены клавиатуры, подключающиеся к ним на магните, а софт предлагает режим ПК, в котором интерфейс становится похожим на компьютерный.

Вместе с этим, с планшета удобнее потреблять контент. Его проще держать в руках или расположить рядом, если вы лежите на диване. У таблетки за 20 тысяч рублей динамики будут гораздо качественнее, чем у ноутбука за ту же цену. Также и с другими комплектующими — процессор и экран тоже будут лучше.

Кроме того, в качестве компьютеры можно использовать смартфон. Флагманы Samsung и Huawei предлагают десктопные режимы (EMUI Desktop и DeX) для подключения компьютерной периферии и выведения картинки на большой экран. Достойная временная альтернатива системному блоку.

Итог

Windows из массовой операционной системы стала нишевой. Она наиболее подойдет вам для профессиональных задач, где нужен соответствующий софт и мощное железо. В других случаях разумнее присмотреться к устройствам на других операционных системах.

Если у вас есть деньги, это MacBook. Если не хотите переплачивать, варианта два — ChromeBook или планшет на Android. Первые официально не продаются в России, вторые доступны что в плане наличия в магазинах, что в плане цены.

Просто присмотритесь к этим устройствам. Они предлагают все те же возможности, что и бюджетный ноутбук, а проблем с софтом у них заметно меньше.