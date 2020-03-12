Рыбак из мема, ставшего популярным в 2014 году, изменился до неузнаваемости, похудев на 100 кг

Героя некогда знаменитого видео зовут Сергей Кузнецов, и он живёт в закрытом городе Челябинской области — Озёрске. С момента славы прошло уже шесть лет, и теперь мужчину можно лишь с трудом узнать. Если тогда интернет-пользователи прозвали его "тюленем", сейчас от былых форм не осталось и следа — он сбросил больше половины собственного веса. И, по словам Сергея, ему это удалось даже без особых диет, пишет hornews.com.

Видео © YouTube / Lucky Dota

В молодости Сергей занимался бодибилдингом и играл в хоккей — с такой физической нагрузкой отличная физическая форма обеспечена. Правда, аппетит у мужчины тоже был немаленький. И тогда, когда спорт из жизни ушёл, рацион ничуть не поменялся. Это и сыграло с ним злую шутку — к 2014 году он весил 202 килограмма.

Первый раз женился, жена хорошо кормила, ел я много. Помню, в молодости у меня был личный рекорд — однажды я съел за раз 250 пельменей. Но тогда я всё сжигал на работе и в качалках Сергей Кузнецов

2014-й стал переломным в жизни Сергея. Помимо обрушившейся на него славы у Кузнецова умерла мама, а через год и жена. Это его так подкосило, что чем больше времени проходило, тем сложнее ему было работать, влезать в машину, да и просто ходить. В один момент мужчина понял — ситуацию нужно менять.

Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77-й размер. (Смеётся.) Нужно что-то делать, я уже немолод, дальше будет только хуже Сергей Кузнецов

Тогда друзья отдали Сергею пса по кличке Филя. Вместе с ним он начал всё больше времени проводить на прогулках. Также мужчина перестал пользоваться такси и свёл к минимуму поездки на общественном транспорте. Кроме того, бывший спортсмен составил себе программу тренировок, не требующую особых нагрузок.

Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц. Эти упражнения даже во время застолий мог практиковать, никто ничего не замечает Сергей Кузнецов

А вот рацион Сергея остался прежним. Он не ограничивал себя ни в чём, даже в ночных перекусах. И вес всё равно начал пропадать! За первый год тренировок мужчина сбросил порядка 50 кг, а к концу второго его вес достиг отметки в 97 килограммов. Кому-то может показаться, что на похудение ушло слишком много времени, но Кузнецов уверяет, размеренный темп — залог стабильного результата.

Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев. Они так мучились, здоровье подрывали, а потом ещё и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я — два года в своём темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться Сергей Кузнецов