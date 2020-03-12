Кредитные страхи. Какие появились риски при досрочном погашении займов

По словам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, ситуацию досрочного погашения кредита нужно рассмотреть с нескольких сторон. Во-первых, обойтись без риска и серьёзного ущерба можно, если вы в любом случае планировали закрыть свой заём в ближайшее время и у вас на это достаточно средств. Чем раньше удастся избавиться от кредита, тем больше можно будет экономить на уплате процентов.

Впрочем, у досрочного погашения ссуды есть и немало подводных камней. Клиентам необходимо учесть ряд нюансов, прежде чем решиться на закрытие займа до даты его возврата по соглашению. Александр Бахтин предупреждает, что сейчас не лучшее время для досрочного погашения рублёвого кредита. Скорее, наоборот.

— При худшем варианте развития событий (отсутствие заметных улучшений с вирусной угрозой, снижение нефти ниже 25 долларов за баррель) инфляция к концу года может вырасти до 6–8% против ожидаемого ранее уровня в пределах 4%, — говорит Александр Бахтин. — Соответственно, при ускорении инфляции заёмщики, оформившие кредиты по прежним низким ставкам, выиграют. Допустим, кредит был оформлен под 10% годовых, а инфляция (при худшем варианте) составит 8%. Грубо говоря, реальная стоимость кредита в этом случае составит всего 2%.

Поэтому не стоит погашать кредит досрочно всеми правдами и неправдами. Эксперт напоминает, что в периоды нестабильности лучше придерживаться сберегательной модели поведения, формировать подушку безопасности. В противном случае есть риск погасить один кредит, а затем снова влезть в долги и взять другой заём, но уже под менее выгодный процент.

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— Скажем, по кредиту вам осталось погасить 500 тыс. рублей, при этом вы скопили аналогичную сумму. В данном случае, возможно, не стоит тратить всю "подушку безопасности" на досрочное погашение, оставаясь вообще без накоплений. А вот когда накопления существенно превысят остаток долга (скажем, в два раза), то вы сможете и погасить остаток долга, и не остаться без "денежной подушки", — объясняет Александр Бахтин.

Если у вас нет кредита, но вы планируете совершить действительно необходимую покупку на заёмные деньги, то лучше сделать это в ближайшей перспективе — по текущим ставкам. Ведь в случае реализации негативного сценария ставки пойдут вверх, подорожают и кредиты. Однако в том случае, если вы можете обойтись без этой кредитной покупки, в долги лучше не залезать, а формировать накопления.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что сейчас условия погашения кредитов ничем не отличаются от тех, что были месяц-два назад. Процесс тот же, и курсы валют на него не оказывают никакого влияния.

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— Ситуация с рублём не вызывает какой-то паники — это предсказуемая реакция валюты страны — поставщика энергоресурсов на падение их цены. К тому же сейчас стоимость нефти постепенно растёт — и, как следствие, растёт рубль. Другой вопрос — мировой финансовый кризис, который действительно не за горами и может грянуть во второй половине года, — говорит эксперт академии Алексей Кричевский.

По его словам, в таком случае есть вероятность повышения ключевой ставки ЦБ, а вслед за ней и ставок по кредитам. Поэтому, если кто-то планировал рефинансировать ипотеку, лучше заняться этим вопросом сейчас, в крайнем случае — до конца апреля, поскольку более чем возможно ещё одно снижение ставки Центрального банка. Равно как и брать кредиты стоит в ближайшее время, но с обязательным фиксированием ставки.

— Перед тем как решиться на досрочное погашение кредита, стоит определиться — что сейчас важнее лично для вас: погасить как можно скорее тело основного долга или сократить срок кредита? Направление свободного капитала в сокращение срока, как правило, более выгодно, так как даёт возможность выиграть на процентах, сократив переплату. Если направить средства в погашение основного долга, можно сократить сумму ежемесячного платежа, сделав его более комфортным. Вот только переплата по такому долгу в конце концов всё же вырастет, — говорит операционный директор "Рокетбанка" Елена Автомонова.

Бежать гасить кредиты прямо сейчас нужно только в одном случае: когда вы понимаете, что что-то может пойти не так с вашим финансовым положением. Если ежемесячные платежи не вызывают дискомфорта, наиболее выгодным будет направить накопления "на работу", то есть сделать вложения.