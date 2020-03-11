Кризис пошёл по странам СНГ. Когда "рухнут" Украина и Белоруссия

Экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин полагают, что коронавирус форсировал кризис в Китае. Но если эта страна имеет возможность восстановиться с учётом потерь логистических цепочек, то менее крупные экономики, например на пространстве бывшего Советского Союза, могут обрушиться одна за другой.

— Мировая экономика падает с 2008 года, видимость роста поддерживается только за счёт эмиссии. В этих условиях будет плохо всем, в том числе и нашим соседям. Если Белоруссия — это часть Евразийского экономического блока и если она не будет выпендриваться, то выкарабкается. С Украиной сложнее, я полагаю, что единственное, что её ждёт, — это деление — как территориальное, так и экономическое, — сказал Михаил Хазин.

По его мнению, на территории Незалежной возникнет несколько новых государств, и они будут принадлежать к разным экономическим блокам: Восточная Украина войдёт в Евразийский союз, а Западная — в европейское объединение.

— Подушек безопасности у Украины и Белоруссии нет. Если Белоруссия дотируется экономикой России и тут всё зависит лично от Лукашенко, то с Украиной всё интереснее. Она обладает колоссальным внешним долгом, минимальными золотовалютными резервами, дефицитом торгового баланса, дефицитом государственного бюджета, а также "изумительными" руководителями, — отметил экономист Александр Роджерс.

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Как полагает Роджерс, уровень компетентности действующего руководства на Украине такой, что проблемы экономики ему не видны. Дефицит в бюджете Украины закрывается за счёт приватизации, сдачи в концессиональное владение инфраструктуры или при помощи организации разного рода финансовых пирамид.

— У Украины очень низкий экономический рейтинг, а облигации внутреннего государственного займа показывают высокий процент доходности — 9,75% в год и выше, в то время как другие страны предлагают максимум по 2–3%. В этой ситуации к Украине "присосались" ряд международных организаций, которые получают доход с этих вложений через агентов влияния. Они заводят деньги на Украину, крутят их под высоким процентом и выводят. В итоге получается, что этот процент выше, чем рентабельность экономики, и единственная возможность платить по счетам — привлекать новых клиентов, — объяснил Александр Роджерс.

Эксперт считает, что объективным благом для Украины стал бы дефолт, но его не произойдёт из-за влияния агентов Джорджа Сороса.

— Может быть, это парадоксально, но из-за того, что Украина несамостоятельное государство, она и не может объявить дефолт. Дефолт — это, безусловно, болезненная процедура, но она даёт передышку, освобождает от долгового ярма хотя бы на время. Это позволяет перестроить экономику. Однако сейчас там заправляют люди, которых принято называть соросятами, а они никогда не пойдут на такое. Они до последнего будут выжимать прибыль из этой страны, — подчеркнул Роджерс.



Экономист отметил, что в сложившейся ситуации скорее всего уже осенью на Украине начнётся серьёзный экономический кризис, связанный с тем, что страна не может оплачивать имеющийся уровень жизни. Однако если развитие мирового кризиса ускорится, то печальные для Украины события произойдут раньше. А это, в свою очередь, может спровоцировать новый виток войны в Донбассе, на который украинские политики попытаются списать собственное разгильдяйство.