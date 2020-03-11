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Во ФСИН назвали главную причину попадания россиян в колонии

В службе отметили, что ежегодно из мест лишения свободы выходит более 200 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Чаще всего в 2019 году россияне попадали в колонии из-за наркопреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ФСИН.

При этом уточняется, что всего за прошедший год за оборот наркотиков осуждено 120 тысяч человек. В 2007 году количество преступников этой категории не превышало 80 тысяч.

Также отмечается, что 13 лет назад основная часть заключённых в России отбывала наказание в колониях за кражи (165 тысяч человек), убийства (122 тысячи) и тяжкий вред здоровью (103 тысячи).

По данным ФСИН, ежегодно из колоний выходит более 200 тысяч осуждённых.

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