Дочь рассказала о самочувствии актрисы Валентины Талызиной

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не подтвердила, но и не опровергла информацию о госпитализации матери. Однако она подчеркнула, что с актрисой всё в порядке.

Ранее Пятый канал сообщил о том, что Талызина попала в больницу в Москве и ей предстоит пройти курс реабилитации после госпитализации в октябре 2019 года. Тогда СМИ утверждали, что артистка перенесла инсульт, хотя близкие это и не подтвердили.