НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Дочь рассказала о самочувствии актрисы Валентины Талызиной

В октябре 2019 года СМИ сообщали об инсульте у артистки.

126

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не подтвердила, но и не опровергла информацию о госпитализации матери. Однако она подчеркнула, что с актрисой всё в порядке.

— Она чувствует себя прекрасно, — рассказала телеканалу "360" дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова.

Ранее Пятый канал сообщил о том, что Талызина попала в больницу в Москве и ей предстоит пройти курс реабилитации после госпитализации в октябре 2019 года. Тогда СМИ утверждали, что артистка перенесла инсульт, хотя близкие это и не подтвердили.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть