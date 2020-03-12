Найден мальчик, которого 15 лет назад похитила преступная группировка и продала другой семье

Мальчик, которому сейчас 16 лет, был одним из 9 детей, похищенных бандой из китайской провинции Гуандун. В группировке состояла женщина, известная как "тётя Мэй". Когда Шень Конга украли, ему было всего 13 месяцев. Его папа Шэнь Цзюньлян направил все усилия на поиски сына. Он напечатал более миллиона плакатов с фотографиями и описанием сына, предлагавших вознаграждение в размере 100 000 юаней (1 млн рублей) за любую информацию по делу.

Фото © Twitter / asiaonecom

Его усилия не прошли даром. Благодаря соцсетям спустя 11 лет после похищения он смог привлечь внимание мировой общественности к делу. И хоть саму загадочную "тётю Мэй" найти не удалось, двое других участников банды были приговорены к смертной казни. И вот спустя ещё 4 года расследование всё-таки принесло плоды. Мальчика нашли в 400 километрах от места, где его похитили в 2005-м. ДНК-тест подтвердил, что юноша действительно тот самый пропавший ребёнок, пишет Asia One.

До того как я встретил своего сына, я часто представлял, каково это — разговаривать с ним. Я не представлял, что он будет таким взрослым, он кажется более зрелым, чем его сверстники, и он хорошо воспитан Шэнь Цзюньлян Папа похищенного мальчика

Фото © Twitter / asiaonecom

Воспитанием молодого человека занимались его приёмные родители. Узнав о судьбе мальчика, они были очень удивлены. Представители полиции сообщили, что семья сотрудничала со следствием и рассказала, что вопросами усыновления мальчика занимался приёмный дедушка, который умер 5 лет назад. Теперь юному Шень Конгу придётся привыкать к своей биологической семье. Впрочем, по словам его папы, они провели вместе целые выходные и хорошо поладили.