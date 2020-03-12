Учёные раскрыли секрет вечной молодости

Напомним, эти структуры называют "энергетическими станциями", поскольку они снабжают клетки энергией для всех жизненно важных процессов. Внутри митохондрий окисляются органические вещества, при их распаде выделяется энергия и создаётся электрический потенциал, и благодаря потоку электронов запускается процесс выработки "топлива" — вещества под названием аденозинтрифосфат. А в результате кислородного обмена одновременно выделяется побочный продукт — ионы и другие активные формы кислорода (АФК). Стоит подчеркнуть, что это сильнейшие окислители, которые со временем разрушают белки и липиды, а также приводят к мутациям в ДНК. Исследователи установили, что именно это является губительным для клетки и всего организма, проще говоря, из-за этих активных форм кислорода мы стареем.

Биологи изучили митохондрии грызунов и летучих мышей и обнаружили в них механизм, который регулирует электрический потенциал так, чтобы его хватало на синтез "топлива", но не хватало для образования ядовитых форм кислорода. Это помогает сохранять молодость клетки. Однако рано или поздно такой контроль перестаёт работать, что и приводит к износу клетки. Учёные отметили, что у мышей защитная система "ломается" уже на втором году жизни, а вот, к примеру, у голых землекопов (тоже грызуны) с успехом действует много лет, поэтому они практически не стареют. Вывод исследователей очевиден — надо придумать способ регулировки электрического потенциала в митохондриях. Над этим они сейчас и работают.