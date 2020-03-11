Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Ранее присяжные признали его частично виновным — по двум из пяти пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Была доказана вина экс-продюсера в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и в изнасиловании стилиста Джессики Манн. Если бы были доказаны все случаи, Вайнштейну грозило бы пожизненное. К слову, обе женщины присутствовали на оглашении приговора.