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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Ранее присяжные признали его частично виновным — по двум из пяти пунктов обвинения в сексуальном насилии.

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Фото © Kena Betancur / Getty Images

Суд штата Нью-Йорк приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

Ранее присяжные признали его частично виновным — по двум из пяти пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Была доказана вина экс-продюсера в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и в изнасиловании стилиста Джессики Манн. Если бы были доказаны все случаи, Вайнштейну грозило бы пожизненное. К слову, обе женщины присутствовали на оглашении приговора.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна начался в 2017 году, когда ряд голливудских актрис обвинил его в домогательствах, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, от него ушла жена.

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