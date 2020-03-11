Билл Гейтс и Mastercard совместно устранят коронавирус. Тем же методом победили Эболу

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, благотворительный фонд Wellcome и Mastercard выделят до 125 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на его выявление, оценку ситуации, развитие и расширение масштабов лечения.

Прежде всего фонды ускорят создание новых медикаментов для немедленного лечения пациентов с CoViD-19. В настоящее время таких препаратов не существует. Ни один противовирусный препарат, одобренный для лечения сезонного гриппа и ВИЧ, не оказался эффективным против текущей эпидемии.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс и фонд Wellcome направляют на поддержку акселератора около 50 миллионов долларов каждый, а Mastercard Impact Fund выделил около 25 миллионов долларов на стимулирование начального этапа работы акселератора. Он будет иметь комплексную направленность: от разработки лекарственных препаратов до их выпуска в нужном объёме. Инвестиции благотворительных фондов помогут ускорить исследования.

Именно такое сотрудничество стало ключевым в борьбе со вспышкой вируса Эбола в 2014 году. Вакцина против другого вируса была получена за счёт оперативного и гибкого финансирования.