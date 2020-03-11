В России завершился заключительный этап студенческой олимпиады "Я — профессионал"

Завершился заключительный очный этап Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал" флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Он проходил в 42 регионах с 25 января по 6 марта.

Заключительный этап проводился по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники.

— Задания заключительного этапа олимпиады выполнили более 12 тысяч студентов. Победителей мы узнаем в конце марта, но уже сейчас понятно, что финалисты олимпиады — уникальные молодые люди, талантливые, амбициозные и трудолюбивые, — отметила руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. А медалисты получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

В 2019 – 2020 учебном году олимпиада "Я — профессионал" проходит уже в третий раз. Осенью заявки для участия подали более 675 тысяч студентов.