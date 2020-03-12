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Опубликовано 12 марта 2020, 10:30
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Учёные назвали три главных опасности изменения климата в России

Самое интересное, что одна беда становится причиной второй и третьей, то есть это как снежный ком.

Самым опасным следствием изменения климата для России является таяние вечной мерзлоты, заявил в интервью ТАСС заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семёнов. По словам учёного, из-за уменьшения глубины промерзания почвы на севере страны инфраструктура расположенных там городов становится менее устойчивой, поскольку все конструкции там возводились с учётом изначальных условий сурового климата. То есть потепление может разрушить фундаменты зданий.

Вторая по значимости климатическая угроза для страны заключается в том, что становится всё больше дождей и ливней вместо снега, отметил Семёнов. Он подчеркнул, что неизбежным результатом этого являются более частые и более сильные наводнения, а также сход селей.

Третий фактор — усиление жары и аномалии, подобные летней волне зноя в Москве в 2010 году, сказал эксперт. Повышение температуры, добавил он, приведёт также к увеличению интенсивности природных пожаров.

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Адель Романенкова
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