Учёные назвали три главных опасности изменения климата в России

Самым опасным следствием изменения климата для России является таяние вечной мерзлоты, заявил в интервью ТАСС заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семёнов. По словам учёного, из-за уменьшения глубины промерзания почвы на севере страны инфраструктура расположенных там городов становится менее устойчивой, поскольку все конструкции там возводились с учётом изначальных условий сурового климата. То есть потепление может разрушить фундаменты зданий.

Вторая по значимости климатическая угроза для страны заключается в том, что становится всё больше дождей и ливней вместо снега, отметил Семёнов. Он подчеркнул, что неизбежным результатом этого являются более частые и более сильные наводнения, а также сход селей.