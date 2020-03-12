Пора расплатиться за грехи? Лондон объявил охоту на наследство первого президента Казахстана

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян полагает, что это один из элементов политического давления на Казахстан.



— Неясно, чьи именно это деньги. Вроде бы они принадлежат Дариге и её сыну, но там большое количество офшорных фирм, так что точно сказать нельзя. Но если вспомнить, что это было сделано в 2019 году, то понятно, что это элемент давления Запада на Казахстан. Поскольку республика сохраняет отличные отношения с Москвой и Пекином и не собирается ссориться, то лишение недвижимости Дариги Назарбаевой — вероятного кандидата на высший пост — демонстрирует шантаж "англичанки", — пояснил эксперт.

Мирзаян напомнил, что на клан Назарбаевых уже довольно давно идёт полномасштабная атака, в том числе через внука Нурсултана Назарбаева Айсултана, который недавно обвинял высшие чины Казахстана в коррупции, а своего деда — в инцесте.

Айсултан Назарбаев Фото © Wikipedia

В свою очередь депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что Назарбаевы не единственные, кто испытывает давление со стороны британских спецслужб. Как полагает Фёдоров, такая практика касается всей территории бывшего СССР и все новые элиты завязаны на внешнее управление.

— Лондону наплевать на конкретные кланы. Если клан Назарбаева им мешает, то он будет ликвидирован. Их цель — отколоть Казахстан от России, их интересует не имущество, а геополитика. Сегодняшние элиты не принимают решения, где они будут хранить свои средства. Если человек стал богатым, поверьте, он уже лондонец, — говорит Фёдоров.

Фото © ТАСС / PA

Также Евгений Фёдоров отметил, что внук Назарбаева, который находится в Британии, не может из неё выбраться, так как постоянно оказывается под следствием. По мнению Евгения Фёдорова, именно по наущению британских спецслужб Айсултан делает весьма резкие заявления, рассчитанные на раскачку обстановки внутри Казахстана.

— Британия как бы говорит, что если вы нам не нравитесь, то ваша собственность будет арестована, а если вы действуете как нам нравится, то никаких претензий, — говорит Мирзаян. — По сути, они не собираются ловить всех преступников, просто они создали такое законодательство, которое позволяет диктовать свою политическую волю. Будем надеяться, что этот случай станет наглядным сигналом в том числе и для российских элит.

Напомним, что закон "О криминальных финансах" был разработан и принят в 2017 году, до этого времени Британия долгие годы считалась "тихой гаванью" для крупных капиталов, чьё происхождение вызывало интерес на родине, но пока не заинтересовало британских чиновников.