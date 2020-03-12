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Пора расплатиться за грехи? Лондон объявил охоту на наследство первого президента Казахстана

Британские власти наложили арест на имущество семьи Назарбаевых в Лондоне ещё в 2019 году, но только недавно лондонский суд разрешил назвать имена владельцев дворцов в городе. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева Дарига и один из её сыновей. Эксперты полагают, что Британия объявила охоту на клан Назарбаевых.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян полагает, что это один из элементов политического давления на Казахстан.

Неясно, чьи именно это деньги. Вроде бы они принадлежат Дариге и её сыну, но там большое количество офшорных фирм, так что точно сказать нельзя. Но если вспомнить, что это было сделано в 2019 году, то понятно, что это элемент давления Запада на Казахстан. Поскольку республика сохраняет отличные отношения с Москвой и Пекином и не собирается ссориться, то лишение недвижимости Дариги Назарбаевой вероятного кандидата на высший пост демонстрирует шантаж "англичанки", — пояснил эксперт.

Мирзаян напомнил, что на клан Назарбаевых уже довольно давно идёт полномасштабная атака, в том числе через внука Нурсултана Назарбаева Айсултана, который недавно обвинял высшие чины Казахстана в коррупции, а своего деда — в инцесте.

Айсултан Назарбаев

Фото © Wikipedia

В свою очередь депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что Назарбаевы не единственные, кто испытывает давление со стороны британских спецслужб. Как полагает Фёдоров, такая практика касается всей территории бывшего СССР и все новые элиты завязаны на внешнее управление.

Лондону наплевать на конкретные кланы. Если клан Назарбаева им мешает, то он будет ликвидирован. Их цель отколоть Казахстан от России, их интересует не имущество, а геополитика. Сегодняшние элиты не принимают решения, где они будут хранить свои средства. Если человек стал богатым, поверьте, он уже лондонец, — говорит Фёдоров.

Фото © ТАСС / PA

Также Евгений Фёдоров отметил, что внук Назарбаева, который находится в Британии, не может из неё выбраться, так как постоянно оказывается под следствием. По мнению Евгения Фёдорова, именно по наущению британских спецслужб Айсултан делает весьма резкие заявления, рассчитанные на раскачку обстановки внутри Казахстана.

Британия как бы говорит, что если вы нам не нравитесь, то ваша собственность будет арестована, а если вы действуете как нам нравится, то никаких претензий, — говорит Мирзаян. — По сути, они не собираются ловить всех преступников, просто они создали такое законодательство, которое позволяет диктовать свою политическую волю. Будем надеяться, что этот случай станет наглядным сигналом в том числе и для российских элит.

Напомним, что закон "О криминальных финансах" был разработан и принят в 2017 году, до этого времени Британия долгие годы считалась "тихой гаванью" для крупных капиталов, чьё происхождение вызывало интерес на родине, но пока не заинтересовало британских чиновников.

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