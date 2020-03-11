"Салават Юлаев" пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" оформил выход во второй раунд Кубка Гагарина. Подопечные Николая Цулыгина на домашнем льду одержали четвёртую победу над омским "Авангардом" (4:1), переиграв "ястребов" в серии — 4-2.

Хозяева площадки выиграли первый период со счётом 2:0, голами в составе "Салавата" отметились форварды Сакари Маннинен (16') и Теему Хартикайнен (18' большинство).

На старте второго отрезка игры нападающий Александр Яремчук отыграл одну шайбу для "Авангарда".

Однако форвард хозяев Дмитрий Кугрышев на экваторе второго периода после изящного паса Максима Майорова вернул "Салавату" преимущество в две шайбы.

Точку в этой серии поставил форвард хозяев Эдуард Гиматов, поразивший ворота омичей за минуту до финальной сирены.

4:1 — "Салават Юлаев" в четвёртый раз побеждает "Авангард" и выходит в четвертьфинал Кубка Гагарина, где сразится с "Ак Барсом".

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд.

"Салават Юлаев" — "Авангард" — 4:1 (2:0; 1:1; 1:0), счёт в серии — 4-2