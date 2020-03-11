"Салават Юлаев" пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" оформил выход во второй раунд Кубка Гагарина. Подопечные Николая Цулыгина на домашнем льду одержали четвёртую победу над омским "Авангардом" (4:1), переиграв "ястребов" в серии — 4-2.
Хозяева площадки выиграли первый период со счётом 2:0, голами в составе "Салавата" отметились форварды Сакари Маннинен (16') и Теему Хартикайнен (18' большинство).
Подбросил, забил – Сакари Маннинен! #КубокГагарина pic.twitter.com/Seb8Rho5Ug— КХЛ (@khl) March 11, 2020
На старте второго отрезка игры нападающий Александр Яремчук отыграл одну шайбу для "Авангарда".
Омск в игре! #КубокГагарина pic.twitter.com/st4E1NhU1r— КХЛ (@khl) March 11, 2020
Однако форвард хозяев Дмитрий Кугрышев на экваторе второго периода после изящного паса Максима Майорова вернул "Салавату" преимущество в две шайбы.
Пас – бомба! #КубокГагарина pic.twitter.com/lcnqoy8PgL— КХЛ (@khl) March 11, 2020
Точку в этой серии поставил форвард хозяев Эдуард Гиматов, поразивший ворота омичей за минуту до финальной сирены.
4:1 — "Салават Юлаев" в четвёртый раз побеждает "Авангард" и выходит в четвертьфинал Кубка Гагарина, где сразится с "Ак Барсом".
Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд.
"Салават Юлаев" — "Авангард" — 4:1 (2:0; 1:1; 1:0), счёт в серии — 4-2