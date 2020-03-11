Выпрыгнула с третьего этажа. В Москве девушка сбежала из психбольницы

В Москве 26-летняя девушка сбежала из психиатрической больницы, выпрыгнув из окна третьего этажа. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл в ФГБУ имени В.П. Сербского во время приёма у стоматолога. В тот момент, когда врач отвернулся, девушка выпрыгнула из окна кабинета, после чего покинула территорию больницы, села в неизвестное авто и скрылась.

По данным источника, сбежавшая проходила принудительное лечение с февраля, после того как её осудили по статье "Побои". Девушке был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения".

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