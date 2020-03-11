В Ленобласти девушку избили прямо у дверей банка ради сумки с деньгами — жёсткое видео

Видео © Telegram-канал Mash

В городе Тихвине Ленинградской области неизвестные избили девушку прямо на пороге банка ради сумки с деньгами. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл на улице Карла Маркса. Потерпевшая направлялась в Сбербанк, чтобы положить на счёт 180 тысяч рублей, однако сделать ей это так и не удалось. Прямо в дверях отделения на неё напали двое неизвестных мужчин и жестоко избили.

Примечательно, что злоумышленники действовали в открытую: они напали днём и даже не пытались скрыть лица. Благодаря этому их отчётливо засняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что агрессор остановил девушку на крыльце, резко схватил за капюшон и нанёс несколько ударов по лицу. Однако когда из отделения вышел посетитель банка, двое нападавших решили ретироваться.

В настоящий момент поиском грабителей занимаются правоохранительные органы. Из-за того что преступление произошло днём и нападавшие были без масок, полиция надеется, что злоумышленников удастся найти в кратчайшие сроки. Сейчас стражи порядка опрашивают очевидцев инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.