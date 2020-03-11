НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Иран согласился передать Украине чёрные ящики сбитого самолёта

Воздушное судно в январе ошибочно сбил Тегеран.

107
Post cover

Фото © Rouzbeh Fouladi / ZUMA Wire / ТАСС

Власти Ирана согласились направить Украине бортовые самописцы украинского самолёта, сбитого по ошибке в январе близ Тегерана, с последующей передачей во Францию. Об этом сообщил в "Твиттере" посол Украины в Канаде, представитель в Международной организации гражданской авиации Андрей Шевченко.

Представитель Ирана Фархад Парвареш в ходе сессии Совета ИКАО в Монреале [рассказал, что] Иран согласен направить чёрные ящики на Украину с последующей передачей Франции, если понадобится дополнительная экспертиза, — отметил Шевченко.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины рухнул 8 января спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Погибло 176 человек. Позднее Иран признал, что самолёт по ошибке сбили его силы ПВО.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть