Иран согласился передать Украине чёрные ящики сбитого самолёта

Власти Ирана согласились направить Украине бортовые самописцы украинского самолёта, сбитого по ошибке в январе близ Тегерана, с последующей передачей во Францию. Об этом сообщил в "Твиттере" посол Украины в Канаде, представитель в Международной организации гражданской авиации Андрей Шевченко.

— Представитель Ирана Фархад Парвареш в ходе сессии Совета ИКАО в Монреале [рассказал, что] Иран согласен направить чёрные ящики на Украину с последующей передачей Франции, если понадобится дополнительная экспертиза, — отметил Шевченко.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины рухнул 8 января спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Погибло 176 человек. Позднее Иран признал, что самолёт по ошибке сбили его силы ПВО.