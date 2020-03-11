Присоединиться может каждый. В России пройдёт международная акция "Сад памяти"

С 22 марта в России в честь 75-летия Великой Победы пройдёт международная акция "Сад памяти". Её организаторы — всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы.

В рамках акции все желающие посадят дерево в честь героя, отдавшего жизнь за родину.

— Наша идея — не просто сплотить людей, а оставить вечный памятник — 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне, — отметила руководитель "Волонтёров Победы" Ольга Амельченкова.

Чтобы принять участие в "Саду памяти", нужно зайти на официальный сайт акции и выбрать там подходящий регион и ближайшую дату посадки. Также желающие смогут поделиться на ресурсе именем героя, которому посвящено дерево, и получить соответствующий сертификат.

Первые высадки пройдут 22 марта в Севастополе, Керчи, Феодосии, Владикавказе, Грозном, Новороссийске и Моздоке.