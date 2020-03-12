Украденные из подмосковного дома ямальской чиновницы 200 000 евро это копейки. Могла ли она иметь всю роскошь, которой пользуется

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Вечером 10 марта неизвестные напали на дом заместителя губернатора Ямала Альбины Свинцовой, которая считается одной из самых влиятельных и богатых чиновниц региона. Четверо злоумышленников ворвались в дом около 8 вечера, избили мужа Альбины - Юрия Свинцова и связали его. Досталось и охраннику дома. Новость разлетелась по соцсетям и СМИ, ведь из загородного коттеджа чиновницы вынесли около 200 тысяч евро и государственные награды.

Мужу Альбины Свинцовой — Юрию — пришлось несладко. Фото © LIFE Shot

Чем ещё рисковала чиновница, кроме денег

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Домик в Котельниках не единственное богатство семьи Свинцовых. Лайф выяснил, что на мужа чиновницы оформлено три дорогие машины: Mercedes-AMG "гелентваген", стоимостью около десяти миллионов рублей. Рядом с "геликом" в подмосковном гараже припаркованы Maybach стоимостью 12 млн и Toyota Rav 4 стоимостью от полутора миллионов. Но на автопарк налётчики не позарились. Может потому, что такие редкие и дорогие машины на счету.

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Семья Свинцовых не так давно выставляла "гелентваген" на продажу. Владелец авто гордо писал в объявлении, что он единственный пользователь машины, которую, к слову, пригнали из Эстонии. Оторвать от сердца "красавицу" мужчина был готов за 7,3 млн рублей, но, кажется, сделка не состоялась. Муж замгубернатора ЯНАО, на которого зарегистрированы все машины, работал пилотом региональной авиакомпании "Ямал".

Коттедж с внушительным автопарком охраняет подмосковный ЧОП "Правозащита", который также оказывает услуги нескольким районным администрациям МО и крупным компаниям окологосударственного сектора. Согласно открытым базам данных, семья Свинцовых имеет задекларированными два земельных участка, две квартиры в не самых дорогих, но престижных районах Москвы.

20 лет на "северах" — большие деньги

Почти 20 лет Альбина Свинцова занимает кресло замгубернатора одного из самых богатых регионов страны - за это время глава ЯНАО сменился трижды. В северном регионе зарплаты и добавки к ним у госслужащих, конечно, гораздо выше, чем в целом по стране. Только в 2018 году, согласно декларации, Альбина Свинцова заработала более 50 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в тот же год заработал премьер-министр Медведев (9,9 млн рублей), и в 6 раз больше президента РФ (8,65 млн рублей).

Альбина Свинцова. Фото © Одноклассники

Альбина Свинцова не простой чиновник. Она распоряжается финансами нефтяного края, который входит в топ-3 самых богатых регионов России на пару с Москвой и ХМАО. Своим богатствам ЯНАО обязан залежам нефти и газа, найденным ещё при СССР. Более того, в 2019 году 1/10 налоговых поступлений (1,3 из 12,6 млрд рублей федерального бюджета) России обеспечил ЯНАО. Больше денег удалось собрать только в соседнем ХМАО да в столице. Например, у нефтяного Татарстана было 180 млрд рублей свободных денег, полученных от налогов, когда в ЯНАО — 277. При этом Татарстану нужно обеспечить социальными выплатами почти 4 млн человек, а ЯНАО — чуть более 500 тысяч. Но и суммы северных выплат, конечно, другие.

Свинцова была названа лучшим финансистом Западной Сибири, при том что под её контролем многомиллиардный бюджет неоднократно оказывался в дефиците (расходы превышали доходы на несколько миллиардов рублей.) Также за профессионализм и высокий уровень менеджмента, проявленные в годы экономической перестройки в России, Альбина Петровна награждена в Нидерландах Почётным дипломом международного общественного признания.

Муж и жена Свинцовы. Фото © Одноклассники

Сфера контроля Свинцовой не ограничилась финансовым департаментом Правительства ЯНАО. Она заседала в совете директоров авиакомпании "Ямал", принадлежащей властям региона. Местное правительство ежегодно выделяет перевозчику несколько миллиардов рублей. Помимо этого, авиакомпанию кормят специальные заказы от властей ЯНАО, Тюменской области, а также структур Газпрома. Несмотря на все эти вливания, компания несколько лет подряд показывает убытки в сотни миллионов рублей, и только в 2017 году ей удалось выйти в плюс и заработать наконец 37,4 миллиона рублей. Но руководитель авиакомпании — местный депутат Василий Крюк — небедный человек. В 2018 году он задекларировал землю общей площадью 359 квадратных километров, что в три раза больше самого крупного национального парка Москвы Лосиный остров.

Фото © Одноклассники 1 / 2

В этой же авиакомпании, судя по фотографиям в соцсетях, трудился муж зажиточной чиновницы Свинцовой. На кадрах в его аккаунте в соцсети он пилотирует советский самолёт АН-74.

Лайф должен отметить, что на северные зарплаты с таким послужным списком чиновница вполне могла приобретать дорогие машины и недвижимость в Москве. Но всё равно в её трудовой деятельности на ответственном государственном посту есть к чему присмотреться.

Цифровизация Севера

Департамент финансов ЯНАО, который по совместительству возглавляет Свинцова, потратил немало денег на цифровизацию правительства (Единая система управления бюджетным процессом). С 2013 года департамент регулярно заказывает услуги, связанные с цифровой системой. Все эти заказы выполняет одна и та же компания — ООО "НПО "Криста" или её "дочки" ООО "ИС "Криста" и НКЦ "Криста". Все они принадлежат Юрию Черных и занимаются программным обеспечением, получая крупные подряды от ЯНАО. В одной из фирм числится всего один сотрудник. Несмотря на это, компании стабильно получают десятки многомиллионных контрактов от департамента финансов Ямала.

Вероятно, за развитие цифрового Севера уже можно не беспокоиться, ведь всего за эти недолгие годы в цифровизацию правительства вложено около миллиарда рублей.

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