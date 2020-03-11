Букмекеры рассказали, кто с наибольшей вероятностью выиграет на Евровидении

Эксперты назвали песню, которая с наибольшей вероятностью может выиграть в финале музыкального конкурса "Евровидение", пишет портал Eurovisionworld. К настоящему времени все участники, кроме России, уже представили композиции, с которыми выступят в этом мае в Роттердаме.

Так, по их мнению, первое место по итогам зрительского голосования займёт певица Виктория из Болгарии. Недавно она обнародовала официальное видео на свой трек Tears getting sober.

Вторую строчку, как считают специалисты, займёт исландская группа Daði & Gagnamagnið. Третье место будет за литовской поп-группой The Roop, четвёртое — за певцом из Швейцарии Gjon's Tears.

Российской треш-поп-группе Little Big пророчат на этот раз пятое место. Это даже несмотря на то, что ребята ещё не анонсировали, с какой песней будут представлять страну. Раньше эксперты ставили их на третье место, после групп Daði & Gagnamagnið и The Roop.

Напомним, второго марта стало известно, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая.