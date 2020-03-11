Опубликовано видео расстрела семьи в Калининграде с камер наблюдения

Видео © Mash
Mash опубликовал видео с камер наблюдения, на котором запечатлён расстрел мужа и жены в центре Калининграда 15 февраля текущего года.
На кадрах можно увидеть, как мужчина некоторое время преследует своих жертв, после чего стреляет в спину сначала мужу, а затем его беременной супруге. При этом от звуков в разные стороны разбегаются и случайные прохожие.
Напомним, 15 февраля в центре Калининграда 63-летний работник рынка застрелил семейную пару, которая также работала в торговых рядах. После этого мужчина попытался покончить с собой. Вскоре он умер в реанимации.
Белкин Артур