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Опубликовано видео расстрела семьи в Калининграде с камер наблюдения

Преступник сначала долго преследовал своих жертв, после чего произвёл в них выстрелы.

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Видео © Mash

Mash опубликовал видео с камер наблюдения, на котором запечатлён расстрел мужа и жены в центре Калининграда 15 февраля текущего года.

На кадрах можно увидеть, как мужчина некоторое время преследует своих жертв, после чего стреляет в спину сначала мужу, а затем его беременной супруге. При этом от звуков в разные стороны разбегаются и случайные прохожие.

Напомним, 15 февраля в центре Калининграда 63-летний работник рынка застрелил семейную пару, которая также работала в торговых рядах. После этого мужчина попытался покончить с собой. Вскоре он умер в реанимации.

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