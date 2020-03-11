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Саратовский суд назначил наказание пассажиру, избившему таксиста

Последний отказался везти пятилетнего ребёнка без детского кресла, необходимость которого семья забыла указать при вызове автомобиля через приложение.

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Пострадавший Алексей Горохов (по центру). Фото © Vzsar.ru

Суд в Саратове постановил назначить Алексею Маклакову, который в ночь с 23 на 24 февраля набросился с кулаками на местного таксиста, штраф в размере десяти тысяч рублей. Пострадавший водитель Алексей Горохов в связи с таким мягким решением судьи намерен подавать апелляцию.

Он признал вину, но не осознал степень ответственности. Я так понимаю, всё это ещё не закончилось. Но, судя по его отношению, ему, по-моему, всё фиолетово. Конечно, будем требовать моральной и материальной компенсации, — заявил Лайфу таксист.

Нападавший Алексей Маклаков. Фото © Vzsar.ru

Он также добавил, что ему было бы достаточно простого извинения от буйного пассажира. Однако последний просить прощения, судя по всему, не намерен, а посему пострадавший будет консультироваться с юристом и дальше.

Напомним, после небольшой словесной перепалки, которая произошла в салоне автомобиля из-за отказа водителя нарушать ПДД и везти малыша без специального кресла, Маклаков несколько раз ударил Горохова и сломал ему очки. После этого случая саратовские таксисты устроили в поддержку водителя акцию "Брат за брата", в рамках которой они отказывались от всех заказов в определённые часы и даты.

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