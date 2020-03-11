Лидер украинской партии "Голос" сложил свои полномочия главы фракции

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что новым руководителем возглавляемой им украинской партии "Голос" избрана Кира Рудик. Музыкант, со своей стороны, будет продолжать развивать фракцию, сообщает пресс-служба "Голоса".

— Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесёт в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами, — заявил Вакарчук.

Своей миссией он назвал мотивирование новых людей к участию в политике, а также создание конкуренции для правящей фракции.

Полную версию видеообращения Вакарчука со съезда партии можно посмотреть здесь.