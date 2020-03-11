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Лидер украинской партии "Голос" сложил свои полномочия главы фракции

При этом он останется в партии, чтобы продолжать её развивать.

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Фото © Facebook / Святослав Вакарчук

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что новым руководителем возглавляемой им украинской партии "Голос" избрана Кира Рудик. Музыкант, со своей стороны, будет продолжать развивать фракцию, сообщает пресс-служба "Голоса".

Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесёт в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами, — заявил Вакарчук.

Своей миссией он назвал мотивирование новых людей к участию в политике, а также создание конкуренции для правящей фракции.

Полную версию видеообращения Вакарчука со съезда партии можно посмотреть здесь.

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