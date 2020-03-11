ДНР и ЛНР договорились с Киевом о новом разведении сил

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины помимо вопроса обмена пленными, смогли также договориться о разведении сил в Донбассе, и открытии двух контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

– По результатам встречи стороны достигли договоренности об открытии КПВВ в населённом пункте Золотое и населённом пункте Счастье, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания также было принято решение о создании консультативного совета в составе политической подгруппы контактной группы, целью которого будет контроль за соблюдением договорённостей, достигнутых во время "нормандского саммита".

Как рассказала журналистам председатель ОБСЕ Хайди Грау, политическая подруппа занимается обсуждением вопросов, которые связаны с особым статусом республик на востоке Украины, что было заложен в минских соглашениях. Теперь у неё появился консультативный совет, который будет заниматься выработкой рекомендаций по политическим вопросам в рамках своей компетенции.

Как ранее заявил член российской делегации Дмитрий Козак, на встрече также предварительно договорились в ходе следующего заседания окончательно согласовать и механизм, по которому будет проходить урегулирование конфликта в Донбассе, по его словам, в нём будут задействованы не только стороны конфликта, но также страны "нормандского формата".

В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова подчеркнула, что достигнутые договорённости можно расценивать как желание Киева перейти к прямому диалогу с Донбассом, и важно, что для этого будет создана площадка для прямого диалога сторон. Её коллега из ЛНР Владислав Дейнего отметил, что необходимость создания органа, задачей которого будет отработка политических аспектов урегулирования – это общее желание участников конфликта.