США обстреливает базу иракского ополчения в ответ на гибель двух военнослужащих

Американская авиация обстреливает военную базу иракского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе с Сирией. Об этом сообщает Sky News Arabia.

- Американская авиация наносит удары по базе ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар, - говорится в сообщении.

По сообщениям сирийского телеканала Ikhbariya авиаудары наносятся по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". При этом базе нанесён лишь материальный ущерб.

Ранее Лайф сообщал, что в результате военного обстрела американской базы в Ираке погибли два военнослужащих США и один британский военный.