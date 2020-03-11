Действующий победитель Лиги чемпионов внезапно вылетел из турнира

После обидного поражения в первом матче с мадридским "Атлетико" (0:1) "Ливерпуль" собирался показывать совсем другой футбол у себя дома. Забить гол испанской команде на стадионе "Энфилд" получилось только в самой концовке первого тайма. Отличился голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

Этот мяч стал единственным в основные 90 минут и перевёл встречу в овертайм. Там "Ливерпуль" забил снова и в режиме реального времени оказался в 1/4 финала Лиги чемпионов, но у "Атлетико" на этот счёт были другие планы. Мадридцы на это взятие ворот ответили тремя голами и растоптали мечты мерсисайдцев о второй победе в ЛЧ подряд.

Два удара – два гола. Льоренте – просто король вечера 👑



Ты только посмотри на второй гол в ворота «Ливерпуля» :https://t.co/vtH5iVh0QB#ЛиверпульАтлетико pic.twitter.com/bu2wUXCt4m — Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2020

3:2 в этом матче и 4:2 по сумме двух встреч — "Атлетико" побеждает "Ливерпуль" и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Теперь уже точно понятно, что у турнира будет новый победитель, потому что действующий триумфатор сложил свои полномочия в первом же раунде плей-офф.

В параллельном матче ПСЖ при пустых трибунах разобрался с дортмундской "Боруссией". Парижане реабилитировались за поражение в первом матче (1:2) и уверенно довели игру до победы со счётом 2:0 за счёт голов Неймара и Хуана Берната. Общий счёт противостояния — 3:2 в пользу парижского суперклуба.