Глава МИД Польши заявил о готовности вновь встретиться с Лавровым

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил заинтересованность в налаживании отношений с Россией. В этой связи он выразил желание встретиться со своим российским коллегой Сергее Лавровым. Об этом он рассказал в интервью с РБК.

– Польша и Россия – соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения, – подчеркнул глава МИД, добавив, что в настоящее время отношения между странами показывают худший результат со времён Второй мировой войны.

Он также упомянул о том, что надеется на совместную работу российских и польских историков, в частности, касательно Второй мировой войны. По мнению Чапутовича, важно проанализировать исторические документы и прийти к общему понимаю произошедших событий.

– Надо снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки. Это они должны анализировать документы, проверять источники, – заявил глава внешнеполитического ведомства.

В этом отношении он призвал Москву открыть Варшаве доступ к историческим документам кроме тех, которые доступны сейчас.

Ранее Польша заявляла о намерении помочь России в открытии военных архивов, однако никаких конкретных предложений Москва так и не получила.