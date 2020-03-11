Коалиция США уничтожила 18 шиитских военных при ответном ударе по базе в Сирии

По меньшей мере 18 человек из иракских шиитских Сил народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") погибли при ответном ударе международной коалиции во главе с США. Атака совершена на базу в районе города Бу-Кемаль на границе Сирии с Ираком, сообщает телеканал Al-Hadath.

Как сообщают сирийские правозащитники, удару подверглись части одной из действующих в Ираке проиранских группировок к югу от Бу-Кемаля.

Также один из командиров движения получил тяжёлые ранения. Кроме того при ещё одном ударе в районе города Дейр-эз-Зор в Сирии пострадали порядка 30 солдат проиранских группировок.

Такими меры стали ответом на атаку по расположениям коалиции, в ходе которой на военной базе Эт-Таджи (севернее Багдада) были убиты два американских военнослужащих и один британский и ещё 12 человек пострадали.